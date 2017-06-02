Житель Петрозаводска решил заработать на "бесхозном" автомобиле

Сломанная машина "уехала" от дома своей хозяйки.

Жительница Петрозаводска обратилась в полицию, рассказав о том, что у нее украли автомобиль, сообщили в карельском МВД. По словам женщины, ее сломавшийся "ВАЗ 2105" некоторое время был припаркован недалеко от ее дома. А вечером в один из майских дней она не обнаружила его на месте.

Проведя необходимые оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники полиции установили предполагаемое место нахождения автомобиля и причастного к его краже. Выяснилось, что подозреваемый в совершении преступления 52-летний мужчина, приметив, как ему казалось, бесхозный автомобиль, решил сдать его в металлолом. Отвезти же чужую машину в пункт приема лома попросил своего знакомого, объяснив тому, что это автомобиль его деда.

За совершение кражи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, а сам он находится под подпиской о невыезде.