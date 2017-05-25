Житель Петрозаводска ударил друга бревном по голове за тысячу рублей

Отдых на берегу Онежского озера завершился преступлением, сообщили в МВД Карелии.

Вечером 21 мая в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску поступило сообщение из лечебного учреждения о пациенте с криминальными травмами. У 30-летнего мужчины был диагностирован ушиб головного мозга, черепно-мозговая травма и другие повреждения головы.

Сотрудники полиции, проверяя данную информацию, выяснили, что вред здоровью, квалифицируемый как тяжкий, пострадавшему причинил знакомый. Двое мужчин отдыхали на берегу Онежского озера.

Вскоре 27-летний участник общения уснул, а его спутник начал вытаскивать у спящего деньги – 1 тысячу рублей. Проснувшийся владелец средств решил, что такой поступок нельзя спускать с рук.

Он схватил бревно, оказавшееся поблизости, и нанес им один удар по голове оппонента.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Ранее судимый подозреваемый заключен под стражу.