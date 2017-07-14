Житель Петрозаводска заскучал и совершил преступление

Теперь он может отправиться за решетку на два года.

В полицию Петрозаводска обратился владелец торгового павильона, расположенного в районе проспекта Александра Невского. Он пояснил, что оборудовал объект торговли камерой наружного наблюдения, но летней ночью она пропала. Стоимость ущерба была оценена в сумму свыше 3 тысячи рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого – 21-летнего петрозаводчанина. Молодой человек пояснил полицейским, что выломал видеокамеру без определенной цели – ему было скучно на остановочном комплексе.

Горожанин стал фигурантом уголовного дела, возбужденного согласно части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Полицейские нашли камеру дома у подозреваемого, она изъята и будет передана владельцу.