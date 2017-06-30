Житель Питкяранты насмерть забил подругу

Житель Питкярантского района обвиняется в убийстве, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, сообщает прокуратура Карелии.

По версии следствия, в апреле пьяный 23-летний житель Питкяранты во время ссоры сильно избил свою знакомую.

В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд для рассмотрения по существу.