17:20, 30 Июня 2017
Житель Питкяранты насмерть забил подругу
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Житель Питкярантского района обвиняется в убийстве, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, сообщает прокуратура Карелии.
По версии следствия, в апреле пьяный 23-летний житель Питкяранты во время ссоры сильно избил свою знакомую.
В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Уголовное дело направлено в Питкярантский городской суд для рассмотрения по существу.
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