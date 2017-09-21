Житель Прионежья обокрал пункт приема ягод, чтобы перепродать

Прионежские полицейские задержали подозреваемого в краже черники, сообщает МВД Карелии.

В полицию Прионежья обратилась жительница одного из поселков с заявлением о краже. Женщина занимается приемкой дикоросов. В начале сентября она обнаружила сломанный замок на сарае, где хранилась черника. Из помещения пропали 15 килограммов ягод.

Как выяснили полицейские, ранее судимый 45-летний мужчина сам сдавал потерпевшей ягоды. Желая добыть средства на алкоголь, он наведался в сарай заявительницы. Отыскав неподалеку вилы, сбил замок и похитил контейнеры с черникой, которые сдал в другом пункте приема.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый дал признательные показания и пообещал возместить ущерб. Так как сезон сбора черники закончился, мужчина намерен заработать на сборе брусники.