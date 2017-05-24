Житель Пудожа пытался подкупить замначальника отдела полиции

В Пудоже перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в покушении на дачу взятки сотруднику полиции, сообщает СУСК по Карелии

По версии следствия, 16 марта 33-летний житель Пудожа был задержан сотрудниками полиции в состоянии опьянения.

После медицинского освидетельствования, проведенного в больнице, он был доставлен в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

Там мужчина передал заместителю начальника отдела взятку – 1 тысячу рублей за сокрытие факта правонарушения. После дачи взятки обвиняемый был задержан.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 1 года.