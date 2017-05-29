Жителей эвакуировали из горевшего на Кукковке дома

В Петрозаводске произошел серьезный пожар в одном из жилых домов, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В воскресенье в 03.41 произошел пожар в жилом пятиэтажном доме №71 на улице Балтийской.

В одной из квартир дома огнём повреждены стена, пол на кухне на общей площади 10 кв. м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован по рангу 1БИС.

Спасено 14 человек – они были выведены по лестничным маршам. На пожаре никто не пострадал.