09:55, 29 Мая 2017
Жителей эвакуировали из горевшего на Кукковке дома
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В Петрозаводске произошел серьезный пожар в одном из жилых домов, сообщает ГУМЧС по Карелии.
В воскресенье в 03.41 произошел пожар в жилом пятиэтажном доме №71 на улице Балтийской.
В одной из квартир дома огнём повреждены стена, пол на кухне на общей площади 10 кв. м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются. Пожар ликвидирован по рангу 1БИС.
Спасено 14 человек – они были выведены по лестничным маршам. На пожаре никто не пострадал.
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