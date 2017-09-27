17:00, 27 Сентября 2017
Жителей Карелии 28 сентября ждет морозная ночь и теплый день
По теме
Загрузка...
О погоде на четверг в Карели рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 28 сентября будет переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер западный, северо-западный слабый.
Ночью температура воздуха составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +9, +11.
В районах Карелии также будет переменная облачность.
Местами пройдет слабый дождь.
Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, в воздухе и на почве местами заморозки.
Ветер западный, северо-западный слабый.
Ночью похолодает до +4, +9 градусов, местами пройдут заморозки до -1, -3 градусов.
Днем воздух прогреется до +9, +14.
По теме
Выбор читателей
22.09.2017, 12:50
21.09.2017, 13:52
21.09.2017, 19:40
22.09.2017, 10:46
22.09.2017, 20:20
23.09.2017, 10:19
Аналитика
Сегодня 09:40
Обществоведение
В Петрозаводске 23-летняя экс-сотрудница ООО "ЭнергоКонтроль" Анастасия Литвинова заявила, что ее избил заместитель начальника Управления уголовного розыска МВД Карелии Андрей Балакшин.
26.09.2017 10:13
26.09.2017 09:59
22.09.2017 12:50
22.09.2017 10:46
Чтиво
Сегодня 13:16
Личное мнение
Это не фантастика, а то, что можно назвать перспективой уже недалекого будущего. Хотя, понятия "будущее" и "не далеко" у каждого разные.
25.09.2017 10:10
21.09.2017 14:02
Медиа
25.09.2017 15:04
Опрос
Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?
Афиша
Сегодня в городе (5)
Комментарии