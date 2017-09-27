Жителей Карелии 28 сентября ждет морозная ночь и теплый день

О погоде на четверг в Карели рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 28 сентября будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер западный, северо-западный слабый.

Ночью температура воздуха составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +9, +11.

В районах Карелии также будет переменная облачность.

Местами пройдет слабый дождь.

Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, в воздухе и на почве местами заморозки.

Ветер западный, северо-западный слабый.

Ночью похолодает до +4, +9 градусов, местами пройдут заморозки до -1, -3 градусов.

Днем воздух прогреется до +9, +14.