Жителей Карелии 5 июня ночью ждут заморозки, а днем тепло

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17:00, 04 Июня 2017

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О погоде в Карелии на понедельник 5 июня рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 5 июня ожидается переменная облачность. Утром возможен небольшой дождь.

Ветер юго-западный, во второй половине дня южный, юго-восточный умеренный.

Ночная температура составит +3,+5 градусов, днем потеплеет до +14,+16.

В районах республики будет облачно с прояснениями.

Местами пройдут кратковременный дождь, ночью на севере с мокрым снегом.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью похолодает до 0,+5, местами до -2 градусов.

Днем воздух прогреется до +11,+16, на севере +8, +12.

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