Жителей Карелии научат качать мышцы с помощью интернета

В республике стартовала бесплатная образовательная тренировочная программа «100-дневный воркаут».

100-дневный воркаут - это глобальная онлайновая образовательная программа, объединяющая людей по всему миру, сообщает сайт мэрии Петрозаводска. Проект стартовал 23 сентября.

Участники программы ежедневно будут получать по электронной почте письма, в которых один из основателей воркаута – Антон Кучумов – будет рассказывать, как правильно выполнять упражнения, правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте «WorkOut – фитнес городских улиц».

Курсы будут проводиться в разных городах мира. Участникам расскажут, как привести себя в достойную физическую форму, используя только уличные спортивные площадки и вес собственного тела.

По словам организаторов, программа была разработана в качестве образовательного курса для тех, кто только начинает свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм. Основу программы составляют круговые тренировки в комплексах по 3-4 упражнения, выполняемые друг за другом без отдыха.

За несколько лет в программе приняло участие более 15 тысяч человек из 383 городов в 31 стране мира. Отмечается, что заниматься по данной программе может любой человек вне зависимости от пола, возраста или уровня физической подготовки.