09:08, 24 Октября 2017
Жителей Карелии предупредили об изменениях в расписании поездов
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В связи с предстоящим празднованием Дня народного единства изменяется расписание пригородных поездов.
Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК).
Изменения коснутся поездов, курсирующих по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия.
Так, поезда: № 5302 "Суккозеро – Лендеры" и № 6655 "Лендеры – Суккозеро" вместо 5 ноября будут курсировать 6 ноября.
О других изменениях можно узнать на интернет-сайте СЗППК.
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