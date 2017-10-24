Жителей Карелии предупредили об изменениях в расписании поездов

В связи с предстоящим празднованием Дня народного единства изменяется расписание пригородных поездов.

Об этом сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания (СЗППК).

Изменения коснутся поездов, курсирующих по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелия.

Так, поезда: № 5302 "Суккозеро – Лендеры" и № 6655 "Лендеры – Суккозеро" вместо 5 ноября будут курсировать 6 ноября.

О других изменениях можно узнать на интернет-сайте СЗППК.