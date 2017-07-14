Жителей Карелии приглашают на праздник

Юбилейный вепсский праздник "Древо жизни" пройдет в селе Шелтозеро.

Жителей Карелии и соседних областей приглашают на традиционный вепсский праздник "Древо жизни", который пройдет 15 июля в селе Шелтозеро.

Праздник начнется в 12.00. В этом году он посвящен сразу трем юбилейным датам: 80-летию Вепсского народного хора, 50-летию Шелтозерского вепсского этнографического музея имени Рюрика Лонина и 30-летию самого праздника "Древо жизни".

Гости увидят выступления творческих коллективов из Петрозаводска и Шелтозера, посетят этнографический музей, попробуют блюда национальной кухни, примут участие в различных конкурсах, приобретут на память изделия местных мастеров, узнают много о традициях и занятиях вепсов. Гвоздем программы станут Вепсские игрища, в которых будут состязаться команды вепсских поселений Карелии и Ленинградской области.

"Древо жизни" - праздник вепсской культуры, направленный на сохранение народных традиций и языка вепсов. Впервые он был проведен в Шелтозере в 1987 году. Проект финансируется за счет средств федерального бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

- В этом году празднование пройдет под девизом "Живая нить истории". Недавно Вепсский народный хор, основанный в 1936 году в Шелтозере, отметил свое 80-летие. На празднике он передаст юбилейную эстафету Шелтозерскому музею. Хор и музей на протяжении многих лет сохраняют историю вепсского народа каждый по-своему. С этой же целью несколько десятилетий назад появился и праздник "Древо жизни". Дело подвижников Василия Кононова и Рюрика Лонина сегодня продолжают жители села, - рассказала художественный руководитель Вепсского народного хора заслуженный работник культуры России и Карелии, лауреат премии "Душа России" Людмила Мелентьева.