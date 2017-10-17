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Новости. Общество
09:12, 17 Октября 2017

Жителей Карелии приглашают поучаствовать в фотоконкурсе на самую "убитую" дорогу

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ОНФ объявил конкурс фотографий "Убитые дороги". Лучшие работы попадут на выставку, организованную по итогам конкурса.

"Проект Народного фронта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" запустил конкурс фотографий. Принять в нем участие приглашаются молодые фотографы и фотолюбители любого уровня квалификации, готовые представить свои работы по дорожной тематике. Лучшие работы попадут на фотовыставку, организованную по итогам конкурса", - говорится в сообщении ОНФ.

Отмечается, что на конкурс принимаются снимки, иллюстрирующие главные дорожные проблемы в стране.

"Это могут быть изображения больших ям, колдобин на дорогах или же угодившей колесом в яму машины, а также необычного ремонта дорог, проводимого властями или силами самих жителей", - сказано в релизе. Организаторы кподчеркивают, что выбор сюжета ограничивается "только воображением участников".

Обязательное условие для конкурсантов – состоять в одной из групп проекта в соцсетях, где и проводится конкурс:

https://vk.com/dorogirussia,

https://www.facebook.com/dorogirussia.ru,

https://www.instagram.com/dorogirussia.

Фотографии, которые там будут размещать конкурсанты, должны содержать хэштег #задорогибезям.

"Также необходимо сделать репост размещенной в группе фотографии у себя на странице в социальной сети и не удалять его до завершения конкурса", - отмечают организаторы.

Участником конкурса может стать любой гражданин России в возрасте от 18 до 35 лет.

Фото можно размещать до 15 ноября 2017 г. включительно.

Информация о победителях появится 30 ноября на страницах проекта в социальных сетях.

"Цель нашего фотоконкурса - привлечь молодых людей к проблемам качества дорог и безопасности дорожного движения, - отмечает депутат Госдумы Александр Васильев. – Проведенные в регионах дорожные рейды Народного фронта показали, что молодые люди проявляют большую заинтересованность к изменению ситуации на дорогах и готовы подключаться к этой работе. Мы рассчитываем, что проведение конкурса позволит реализовать новые форматы работы с молодежью, а также поможет повлиять на развитие социальной активности молодого поколения страны".

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