Жителей Карелии привлекла чужая бензопила, теперь они пойдут под суд

Хозяин дома заснул и лишился имущества.

В полицию Медвежьегорска обратился местный житель с сообщением о краже бензопилы стоимостью 7 000 рублей, рассказали в МВД Карелии. Инструмент исчез после того, как в доме потерпевшего побывали гости.

Оперативники в течение дежурных суток установили подозреваемых, восстановив картину происшествия. Хозяин общался с двумя знакомыми. Пока те посещали баню, он уснул. Гости не стали будить владельца дома, зато приметили инструмент, решив его выгодно продать. Благодаря действиям полицейских, этот план не был реализован.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса, возбуждено уголовное дело. Его фигурантами являются двое местных жителей 28 и 30 лет. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.