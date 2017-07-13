Жителей Петрозаводска не коснется 5-процентное снижение цен на воду

ФАС планирует лишить государственные и муниципальные водоканалы возможности закладывать в тарифы прибыль.

Государственные и муниципальные водоканалы лишатся возможности закладывать в тарифы предпринимательскую прибыль, пишут "Вести Карелии".

Соответствующий проект приказа подготовлен Федеральной антимонопольной службой. За счет этого нововведения уже в следующем году тарифы ГУПов и МУПов снизятся на 5%.

Коснется ли снижение тарифов петрозаводчан, читайте в материале издания.