Жителей Петрозаводска приглашают на общественные слушания в поддержку создания "зеленого щита» вокруг города

По инициативе ОНФ 9 октября в столице Карелии пройдут общественные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса Петрозаводска.

В следующий понедельник в Общественной палате республики состоятся слушания, темой которых станет формирование "зеленого щита" вокруг Петрозаводска. Ранее представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелия направили в Общественную палату региона ходатайство о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города.

Общественники провели ряд совещаний, где вместе со специалистами министерства по природопользованию и экологии республики и администрацией Петрозаводского городского округа была определена территория общей площадью 14,4 тыс. га, включая часть площади Онежского озера 11,8 тыс. га. Это участки, расположенные на противоположной стороне Петрозаводской губы Онежского озера со стороны районов Бараний берег и Зимник, в том числе территории водного объекта – Онежского озера в границах города, ландшафтного государственного природного заказника "Заозерский" и Ивановских островов.

Идея создания вокруг городов лесопарковых зон принадлежит Общероссийскому народному фронту и поддержана президентом страны, лидером ОНФ Владимиром Путиным. В июле 2016 года президент России подписал закон, ограничивающий вырубку лесов вокруг крупных городов. "Зеленый щит" может включать в себя леса и территории зеленого фонда в границах городов, прилегающих к ним или составляющих с ними единую экосистему. Согласно изменениям в федеральном природоохранном законодательстве, на территории лесопаркового зеленого пояса запрещается проведение сплошных рубок, хозяйственных и иных работ.

По мнению члена карельского штаба ОНФ, руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимира Кванина, создание «зеленого щита» вокруг Петрозаводска позволит улучшить экологическую обстановку, усилит контроль за состоянием насаждений в непосредственной близости от города.

"Инициатива по созданию лесопаркового зеленого пояса была одобрена экспертами, проработаны вопросы о включении конкретных территорий в "зеленый щит", отмечены проблемные ситуации. Так, мы обнаружили в лесных кварталах участки, занятые строениями на вполне законных основаниях. Данные территории были исключены из «зеленого щита». Но работа по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Петрозаводска на этом не останавливается. Мы приглашаем всех горожан принять участие в общественных слушаниях и внести свои предложения по созданию «"еленого щита" , – отметил Кванин.

Общественные слушания состоятся 9 октября в Общественной палате республики по адресу улица Энгельса, дом 4.

Информация о слушаниях и порядке подачи заявок размещена на сайте Общественной палаты Карелии http://opkarelia.ru/anons/8829.html.