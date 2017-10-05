Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
07:25, 05 Октября 2017

Жителей Петрозаводска приглашают на общественные слушания в поддержку создания "зеленого щита» вокруг города

По теме

РКС-Петрозаводск пресекает воровство люков
05.10.17 09:12
Финансовые контролеры выявили нарушения в Фонде капремонта Карелии
05.10.17 09:11
ВИДЕО: Северные лесные олени демонстрируют свои рога посетителям заповедника в Карелии
05.10.17 08:20
Все новости
Загрузка...

По инициативе ОНФ 9 октября в столице Карелии пройдут общественные слушания по вопросу создания лесопаркового зеленого пояса Петрозаводска.

В следующий понедельник в Общественной палате республики состоятся слушания, темой которых станет формирование "зеленого щита" вокруг Петрозаводска. Ранее представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Карелия направили в Общественную палату региона ходатайство о создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города.

Общественники провели ряд совещаний, где вместе со специалистами министерства по природопользованию и экологии республики и администрацией Петрозаводского городского округа была определена территория общей площадью 14,4 тыс. га, включая часть площади Онежского озера 11,8 тыс. га. Это участки, расположенные на противоположной стороне Петрозаводской губы Онежского озера со стороны районов Бараний берег и Зимник, в том числе территории водного объекта – Онежского озера в границах города, ландшафтного государственного природного заказника "Заозерский" и Ивановских островов.

Идея создания вокруг городов лесопарковых зон принадлежит Общероссийскому народному фронту и поддержана президентом страны, лидером ОНФ Владимиром Путиным. В июле 2016 года президент России подписал закон, ограничивающий вырубку лесов вокруг крупных городов. "Зеленый щит" может включать в себя леса и территории зеленого фонда в границах городов, прилегающих к ним или составляющих с ними единую экосистему. Согласно изменениям в федеральном природоохранном законодательстве, на территории лесопаркового зеленого пояса запрещается проведение сплошных рубок, хозяйственных и иных работ.

По мнению члена карельского штаба ОНФ, руководителя региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимира Кванина, создание «зеленого щита» вокруг Петрозаводска позволит улучшить экологическую обстановку, усилит контроль за состоянием насаждений в непосредственной близости от города.

"Инициатива по созданию лесопаркового зеленого пояса была одобрена экспертами, проработаны вопросы о включении конкретных территорий в "зеленый щит", отмечены проблемные ситуации. Так, мы обнаружили в лесных кварталах участки, занятые строениями на вполне законных основаниях. Данные территории были исключены из «зеленого щита». Но работа по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Петрозаводска на этом не останавливается. Мы приглашаем всех горожан принять участие в общественных слушаниях и внести свои предложения по созданию «"еленого щита" , – отметил Кванин.

Общественные слушания состоятся 9 октября в Общественной палате республики по адресу улица Энгельса, дом 4.

Информация о слушаниях и порядке подачи заявок размещена на сайте Общественной палаты Карелии http://opkarelia.ru/anons/8829.html.

По теме

РКС-Петрозаводск пресекает воровство люков
05.10.17 09:12
Финансовые контролеры выявили нарушения в Фонде капремонта Карелии
05.10.17 09:11
ВИДЕО: Северные лесные олени демонстрируют свои рога посетителям заповедника в Карелии
05.10.17 08:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2017-10-05 08:37:28
Куда-нибудь запишите мой вопрос, граждане псевдо-активисты из ОНФ.
Он не нов: некто (молва доносит фамилию, да оглашать нет смысла) уже много лет назад захватил мыс Сальнов (местечко Сайнаволок) - занял самый берег озера, поставил огроменный забор, уходящий в озеро (ещё и колючей проволокой забор "усилил"), а за забором организовал себе там элитную усадьбу.
В этом усматривается нарушение законодательства РФ, т.к. здесь имеет место захват 20-метровой прибрежной полосы. Но почему-то с этим беспределом никто не борется и бороться не собирается.
Есть и множество других аналогичных ситуаций.
Почему вы, народофронтовцы, не сражаетесь с подобными "злодеями"?! Бараний берег - это тоже важен, но тут творится бардак гораздо ближе - прямо на глазах у сотен и тысяч петрозаводчан.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.10.2017, 23:30
ФОТО: Полина Гагарина полностью обнажилась для фотосессии
02.10.2017, 11:32
Суд удалил Алиханова из зала заседаний по его делу
28.09.2017, 16:28
Стали известны последствия закрытия одного из крупнейших строительных гипермаркетов в Петрозаводске
02.10.2017, 14:19
Город строгого режима
29.09.2017, 14:37
СРОЧНО: ФАС РФ заявила, что компания КСМ необоснованно получила договор на строительство Гоголевского моста
28.09.2017, 10:08
Петрозаводск включен в число проблемных городов, где срываются сроки сдачи перинатальных центров

Аналитика

03.10.2017 16:14
Тема недели
Пряжинский "голодомор" (18+) 9
Жуткие кадры с голодающими и погибшими на пряжинской молочной ферме коровами обошли в прошлые выходные интернет, а с понедельника стали появляться в СМИ, в том числе и федеральных. На борьбу с "голодомором" встали обычные жители Карелии.
То немцу смерть 18
03.10.2017 10:22
"Петровская слобода": новая жизнь на старом месте
02.10.2017 10:00
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану 1
28.09.2017 11:15
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
Вся аналитика

Чтиво

02.10.2017 14:19
Без политики
Город строгого режима 1
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
Массовая эвакуация, депутаты жгут, роженицы хуже кадетов 15
18.09.2017 15:47
архив чтиво

Медиа

Пряжинский "голодомор" (видео)
03.10.2017 17:04
все фото и видео

Опрос

О чем свидетельствует "голодомор" в АО "Пряжинское"?

Афиша

Сегодня в городе (7)
Крым
Оно
Евгений Дятлов
детям
ЛЕГО.Ниндзяго.Фильм
детям
И. К. Айвазовский и традиции русского пейзажа 19 века
детям
«Отечества достойные сыны...»
детям
Сердцу милый лоскуток
детям
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»