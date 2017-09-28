Жителей Петрозаводска приглашают поделиться улыбкой в честь дня рождения смайлика

Во Всемирный день улыбки в Петрозаводске пройдет праздничная программа для детей и взрослых.

Акция "Поделись улыбкою своей", посвященная Всемирному дню улыбки, состоится в пятницу, 6 октября, в 18.00 на площади Кирова в Петрозаводске. На площади пройдет праздничная интерактивная программа и презентация проектов и программ для детей и семей с детьми.

С 18.00 на площади Кирова также начнется работа площадок учреждений культуры и дополнительного образования – театров, музеев, детских музыкальных школ, библиотек, творческих центров и др. В начале предстоящего творческого сезона дети вместе со взрослыми смогут узнать, как интересно и полезно провести досуг и выбрать, что им ближе. На площадках будут проводиться бесплатные мастер-классы для детей, а у взрослых будет возможность купить билеты и абонементы на предстоящие события. Все желающие смогут сфотографироваться с ростовыми куклами, которые будут гулять по площади Кирова.

На сцене праздника выступят детские творческие коллективы и исполнители, а в конце праздничной программы зрителей ждет приятный бонус – розыгрыш призов для участников акции. Призами станут билеты на новые и уже полюбившиеся жителям Карелии события, мастер-классы, экскурсии, интересные всей семье.

Всемирный день улыбки ежегодно празднуют в последнюю пятницу октября. Этот праздник, посвященный дню рождения компьютерного смайлика, отмечается как день хорошего настроения.