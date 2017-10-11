Жителей Петрозаводска приглашают сделать 10 тысяч шагов

На набережной Онежского озера в третий раз пройдет профилактическая акция "10 000 шагов с врачом-2017".

Цель акции ‑ популяризация здорового и активного образа жизни, профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы у жителей Карелии.

Участники акции, которая состоится в субботу, 21 октября, пройдут маршрут по набережной Онежского озера от памятника Куусинену до памятника Петру I и обратно. По пути следования будут работать площадки, где медицинские учреждения и партнеры акции представят свои услуги. В конце мероприятия участников ждет розыгрыш призов от спонсоров акции.

Старт акции от памятника О.В. Куусинену – в 11 часов.

Впервые акция "10 000 шагов с врачом" была проведена в Петрозаводске в сентябре 2015 года и вызвала большой интерес петрозаводчан и гостей города.