Жителей Петрозаводска с собаками приглашают на "Спортивные лапки - 2017"

В столице Карелии пройдет первое спортивно-кинологическое мероприятие, участниками которого станут собаки всех возрастов и пород.

Состязания для четырехлапых пройдут 25 июня на закрытой площадке, на территории приюта "Дорога домой". Участвовать в конкурсах могут как кураторские, приютские животные, так домашние питомцы.

"Мы приглашаем всех, кто любит мокрые носы и веселые хвосты, звонкий собачий лай и искренние чувства, принять активное участие в этом мероприятии! Порода собаки не имеет значения!" - пишут организаторы состязаний "Спортивные лапки - 2017".

В программе соревнований прохождение трассы, прохождение слалома, эстафетное прохождение змейки и в конце прыжок в обруч, "Джампинг", бег на короткие дистанции и др. Кроме того, всех ждет конкурс-представление самодельных костюмов для собак. Для зрителей проведут викторину с призами.

В рамках мероприятия пройдет также конкурс для юных художников. Тематика - "Собака - друг человека" . От каждого участника – один рисунок. Работы принимаются только нарисованные вручную на бумаге, холсте и других материалах, в любых техниках. Компьютерные работы не принимаются. Результаты конкурса подведут 25 июня на «Спортивных лапках - 2017".

Подробнее о мероприятии и конкурсе можно узнать в группе приюта.