Жителей Петрозаводска штрафуют за парковку на газонах

С неправильной парковкой автомобилей связана большая часть выявленных нарушений Правил благоустройства.

Всего за девять месяцев с начала года сотрудники отдела жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства городской администрации составили более восьмисот протоколов по фактам несоблюдения городских правил благоустройства, 468 из них – за нарушение правил парковки автомобилей. Согласно положению действующих Правил благоустройства, на территории города запрещается размещение автомобилей на газонах, цветниках, детских площадках, в арках зданий, на контейнерных площадках. Также запрещается проезжать на механизированных транспортных средствах по озелененным территориям.

Сотрудники муниципального контроля в ходе рейдов составляют протоколы по фактам нарушения правил парковки автомобилей. Иногда поводом для составления протоколов становятся заявления жителей города, обеспокоенных парковкой транспорта в неположенных местах. Так, летом этого года группа жителей дома 4 по ул. Чистая (район Древлянка-8) выразила письменную благодарность сотруднику отдела жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства администрации Петрозаводска Александру Булаеву за оперативную работу по пресечению размещения транспортного средства на придомовом газоне.

Администрация города напоминает, что парковка на газоне является административным правонарушением и влечет наложение штрафа на граждан - в размере от пятисот до двух тысяч рублей, на должностных лиц - от одной тысячи до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.