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Новости. Общество
12:30, 25 Сентября 2017

Жители 22 аварийных домов Петрозаводска получат документы на новые квартиры

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В столице Карелии завершается третий этап реализации региональной Программы переселения граждан из аварийного жилья.

На этой неделе 86 семей из 22 аварийных домов смогут получить ордера на новые квартиры в строящемся жилом комплексе "Уютный" на Древлянке.

- В администрацию города поступили документы на расселение жителей аварийного фонда в дома 1, 3 и 9 по Морозному проезду. Уже в среду мы будем готовы предоставить их гражданам с тем, чтобы они оформили право собственности или документы по соцнайму и начали переезжать в свои квартиры, - подчеркнула глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Всего за три этапа реализации программы в городе Петрозаводске расселены 66 аварийных домов. 86 квартир в трех многоквартирных домах, построенных АО "Карелстроймеханизация" для завершения финального этапа, будут переданы жителям 22-х аварийных домов.

Звонки от граждан принимают специалисты отдела учета и распределения жилья комитета ЖКХ администрации Петрозаводска по телефонам: 71-34-88, 71-34-89, 71-34-85.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Дмитрий Комлев
2017-09-25 13:03:34
Дома № 1,3,5,7,9 по Морозному проезду расположены в ЖК "Лесной", а не ЖК "Уютный".
sergo
2017-09-25 13:17:37
Дмитрий Комлев, в целом без разницы. Уютный и лесной отделяет всего лишь узкая дорога.
В этом Лесном дома строят максимально бюджетные И скорее всего все они будут заселены переселенцами. Ничего плохого про переселенцев сказать не могу, но желание купить квартиру в Уютном или Гармонии резко пропало. Также не завидую владельцам вблизи расположенным танхаусам, по ул. Благодатная.
sergo
2017-09-25 13:01:47
Ну вот. А я только собрался в Уютном квартиру покупать. Теперь буду рассматривать другие комплексы.
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