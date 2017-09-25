Жители 22 аварийных домов Петрозаводска получат документы на новые квартиры

В столице Карелии завершается третий этап реализации региональной Программы переселения граждан из аварийного жилья.

На этой неделе 86 семей из 22 аварийных домов смогут получить ордера на новые квартиры в строящемся жилом комплексе "Уютный" на Древлянке.

- В администрацию города поступили документы на расселение жителей аварийного фонда в дома 1, 3 и 9 по Морозному проезду. Уже в среду мы будем готовы предоставить их гражданам с тем, чтобы они оформили право собственности или документы по соцнайму и начали переезжать в свои квартиры, - подчеркнула глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Всего за три этапа реализации программы в городе Петрозаводске расселены 66 аварийных домов. 86 квартир в трех многоквартирных домах, построенных АО "Карелстроймеханизация" для завершения финального этапа, будут переданы жителям 22-х аварийных домов.

Звонки от граждан принимают специалисты отдела учета и распределения жилья комитета ЖКХ администрации Петрозаводска по телефонам: 71-34-88, 71-34-89, 71-34-85.