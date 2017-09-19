Жители Беломорска пожаловались на "рассыпающиеся" машины "Почты России"

Жители Беломорского района заявляют, что районное почтовое отделение получило два года назад новые машины, которые уже пришли в негодность.

Об этом сообщает паблик газеты «Беломорская трибуна» в социальной сети "Вконтакте".

Авторы поста утверждают, что в 2015 году Беломорское почтовое отделение получило новые машины, которые уже не пригодны к эксплуатации.

Почтовые автомобили «рассыпаются буквально на глазах»,- сообщают жители Беломорска.

Ранее "Почта России" сообщила о том, что ей удалось сэкономить 102 млн рублей при закупке автомобилей российского производства.

"Так и хочется – предложить Почте России на сэкономленные 102 миллиона рублей приобрести запчасти к машинам двухгодичной давности",- возмущается автор поста в паблике газеты "Беломорская трибуна".

Как сообщает редактор газеты "Беломорская трибуна" Наталья Отченаш, район регулярно испытывает проблемы с доставкой почты. В частности, республиканские газеты поступают к беломорским читателям с опозданием.

Как утверждает Отченаш, она связывалась с карельским отделением "Почты России", где ей ответили, что сроки почтового обмена нарушаются из-за неисправности служебного транспорта. В республиканском филиале "Почты России" пообещали редактору беломорской газеты не допускать в дальнейшем срывов доставки прессы. Однако на данный момент издания по-прежнему поступают в район с задержкой.

По информации Натальи Отченаш, два года назад в беломорское отделение почты поступили 2 новые машины, но они сразу начали "сыпаться".