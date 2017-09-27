Жители Беломорска смогут смотреть кино в комфортных условиях

В Беломорске после ремонта торжественно открылся киноконцертный зал МБУ "Межпоселенческое социально-культурное объединение", сообщает Минкультуры Карелии.

Напомним, в сентябре прошлого года в Беломорске открылся новый современный кинозал, благодаря чему впервые за 22 года в город пришло большое кино.

"Жители Беломорска, с удовольствием посетившие первый за долгое время киносеанс, высказали пожелание сделать кинозал более комфортным", - отметили в министерстве.

Сегодня в зале за счет средств федерального и республиканского бюджетов проведен ремонт полов и стен, закуплены и установлены новые кресла.

"Теперь жители Беломорска и Беломорского района в комфортных условиях будут наслаждаться лучшими российскими и зарубежными кинокартинами, посещать концерты местных и приезжих исполнителей", - заключили в Минкультуры.