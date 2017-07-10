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Новости. Общество
07:15, 10 Июля 2017
фото: Депутат Марина Гуменникова

Жители Древлянки попросили депутата Заксобрания Карелии сохранить маршрутку №26

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Депутаты Законодательного Собрания Карелии 8 июля провели прием граждан.

Так, 8 июля на приеме у Председателя карельского парламента встречи проводились со всеми обратившимися за помощью людьми – по записи и пришедшими без подачи предварительной заявки. В частности, Василий Головочев поднял проблему оказания педиатрической помощи детям, проживающим в Соломенном. По словам Василия Петровича, этот вопрос остро стоит перед жителями микрорайона. Сегодня родителям с заболевшими детьми на прием к специалисту или сдачу анализов приходится ездить за 12 километров в поликлинику соседнего района.

По данным пресс-службы парламента, депутату Марине Гуменниковой поступило множество обращений жителей Петрозаводска, особенно из микрорайона Древлянка, о помощи в сохранении автобусного маршрута №26.

Ранее стало известно, что транспортная комиссия, в которую входят депутаты горсовета и представители администрации Петрозаводска, приняла решение закрыть с 2018 года 26-й маршрут, поскольку он якобы дублирует другие маршруты – троллейбусные и автобусные. При этом 26-й маршрут пользуется большой популярностью среди горожан. Стоимость одной поездки в таком автобусе составляет не 25 рублей, как в большинстве маршруток, а 20.

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Какие события ожидаются в Карелии и Петрозаводске сегодня?
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