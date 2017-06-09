Жители Карелии опасаются, что благоустраивать их дворы будут недобросовестные подрядчики

Жильцы домов, добившиеся выделения средств на благоустройство дворов по программе "Комфортная городская среда", высказали на встрече с представителями ОНФ свои опасения относительно ее реализации.

Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Карелии проверили состояние дворовых территорий в Суоярви и Питкяранте. Общественники встретились с жителями девяти дворов, попавших в муниципальные программы в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда", и обсудили ход его реализации.

Предполагается, что благодаря этой программе во дворах заменят асфальт, установят или реконструируют детские площадки, расставят скамейки и урны, озеленят территорию.

"В ближайшее время в муниципалитетах начнется работа по выбору подрядчиков. Но у жителей, чьи дворовые территории выиграли конкурс, уже возникают вопросы по реализации проекта. Например, в Питкяранте объединились где-то два, где-то четыре дома и выиграли со своими проектами благоустройства. Если обслуживание этих домов осуществляют разные управляющие компании, которым сегодня местные власти передают право на отбор подрядчиков, как будут проводиться работы по единому проекту? И кто в результате потом будет осуществлять содержание нового объекта: один из четырех домов? При этом многие жители высказывают опасения по поводу добросовестности подрядчиков, которых к ним приведут не всегда ответственные управляющие организации без конкурса", - отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина.

Вопросы и предложения, высказанные жителями Суоярви и Питкяранты общественники намерены обсудить на проектной сессии ОНФ "Благоустройство городской среды", которая состоится в Петрозаводске 15 июня.