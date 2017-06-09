Новости. Общество
10:03, 09 Июня 2017
фото: ОНФ

Жители Карелии опасаются, что благоустраивать их дворы будут недобросовестные подрядчики

По теме

В Петрозаводске пропал молодой человек
09.06.17 10:52
Управляющие организации Петрозаводска неправильно хранили опасные лампы
09.06.17 10:48
В Петрозаводске временно ограничат движение транспорта
09.06.17 10:14
Все новости
Загрузка...

Жильцы домов, добившиеся выделения средств на благоустройство дворов по программе "Комфортная городская среда", высказали на встрече с представителями ОНФ свои опасения относительно ее реализации.

Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Карелии проверили состояние дворовых территорий в Суоярви и Питкяранте. Общественники встретились с жителями девяти дворов, попавших в муниципальные программы в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда", и обсудили ход его реализации.

Предполагается, что благодаря этой программе во дворах заменят асфальт, установят или реконструируют детские площадки, расставят скамейки и урны, озеленят территорию.

"В ближайшее время в муниципалитетах начнется работа по выбору подрядчиков. Но у жителей, чьи дворовые территории выиграли конкурс, уже возникают вопросы по реализации проекта.  Например, в Питкяранте объединились где-то два, где-то четыре дома и выиграли со своими проектами благоустройства. Если обслуживание этих домов осуществляют разные управляющие компании, которым сегодня местные власти передают право на отбор подрядчиков, как будут проводиться работы по единому проекту? И кто в результате потом будет осуществлять содержание нового объекта: один из четырех домов? При этом многие жители высказывают опасения по поводу добросовестности подрядчиков, которых к ним приведут не всегда ответственные управляющие организации без конкурса", - отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина.

Вопросы и предложения, высказанные жителями Суоярви и Питкяранты общественники намерены обсудить на проектной сессии ОНФ "Благоустройство городской среды", которая состоится в Петрозаводске 15 июня.

По теме

В Петрозаводске пропал молодой человек
09.06.17 10:52
Управляющие организации Петрозаводска неправильно хранили опасные лампы
09.06.17 10:48
В Петрозаводске временно ограничат движение транспорта
09.06.17 10:14
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
02.06.2017, 11:45
Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов
02.06.2017, 12:03
Зашли в тупик
04.06.2017, 10:07
Два человека погибли при подготовке джип-трофи в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:26
Политкухня
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  2
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 7
07.06.2017 11:52
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2017 11:56
Без политики
Презентация нового SKODA KODIAQ в салоне официального дилера SKODA "К-Моторс"
В прошедшие выходные официальный дилер Skoda "К-Моторс" презентовал Петрозаводску долгожданную новинку – первый семейный внедорожник* SKODA KODIAQ!  Смотрите, как это было
Карьяла день 14
08.06.2017 10:17
Ни заказчиков, ни провокаторов 5
06.06.2017 10:58
Военком требует, чиновников задержали, "Черника" не поспеет 2
05.06.2017 16:20
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Лебединое озеро
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Анна Каренина. История Вронского
Его собачье дело
Подводная эра
детям
Чужой: Завет
Одаренная
Нелюбовь
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»