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11:26, 08 Июня 2017

Жители Карелии предпочитают отправлять детей на отдых в деревню, показал опрос

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Читатели "Столицы на Онего" рассказали, куда этим летом отправят отдыхать своих детей.

Большинство – 39% (116 респондентов) – намерены отправить своих детей в деревню к бабушке.

Оставят после событий на Сямозеро отдыхать под домашним присмотром 15% (47 человек).

Отправят на море 14% (43 респондента); в лагерь за границу 10% (31 человек), в российский лагерь – 7% (21 участник опроса).

Еще не думали, куда отправить детей 12% (37 респондентов).

Всего проголосовало 295 человек.

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