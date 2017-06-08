11:26, 08 Июня 2017
Жители Карелии предпочитают отправлять детей на отдых в деревню, показал опрос
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Читатели "Столицы на Онего" рассказали, куда этим летом отправят отдыхать своих детей.
Большинство – 39% (116 респондентов) – намерены отправить своих детей в деревню к бабушке.
Оставят после событий на Сямозеро отдыхать под домашним присмотром 15% (47 человек).
Отправят на море 14% (43 респондента); в лагерь за границу 10% (31 человек), в российский лагерь – 7% (21 участник опроса).
Еще не думали, куда отправить детей 12% (37 респондентов).
Всего проголосовало 295 человек.
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