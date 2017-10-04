Жители Карелии стали чаще покидать республику

Население Карелии в 2017 году сокращается за счет горожан, решивших покинуть республику.

Карелиястат подвел общие итоги миграции населения республики за 8 месяцев текущего года.

В 2017 году с января по август из Карелии в другие регионы уехали 5896 человек. Еще 828 граждан отправились в страны СНГ, а 416 жителей республики уехали в иностранные государства.

Сколько жителей республики уехали в иностранные государства и подробнее о статистике убывающих из Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".