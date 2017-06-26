09:36, 26 Июня 2017
Жители Карелии стали экономить на электронике, увеличив покупку спортивных товаров
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Розничная торговля в Карелии, переживающая спад на протяжении последних двух лет, в этом году немного оживилась за счет роста продаж ряда групп товаров.
Это следует из данных Карелиястата за 5 месяцев 2017 года.
В мае из непродовольственных товаров сокращение реализации, более чем на 10%, коснулось следующих товарных групп: бытовые электротовары на 11,1% (в т.ч. стиральные машины на 15,4%); аудио- и видеотехника на 11,0% (в т.ч. телевизоры на 19,7%); периферийные устройства на 12,0%; часы на 29,1%; книги на 13,8%.
Что же люди стали покупать взамен этих товаров, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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