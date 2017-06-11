Жители Карелии столкнулись с преградами при подаче заявок на благоустройство дворов

Карелия попала в число регионов, где муниципалитеты устанавливают требования, которые ограничивают возможности граждан на подачу заявки на благоустройство в рамках проекта "Комфортная городская среда".

Такие выводы сделали эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, подводя итоги проверки критериев приема и отбора заявок в муниципалитетах, принявших участие в федеральном проекте по благоустройству городской среды на 2017 год.

Центр мониторинга ОНФ проанализировал критерии, установленные в более чем 1 тыс. муниципалитетов из 71 субъекта РФ. Выяснилось, что некоторые муниципалитеты устанавливают критерии, которые затрудняют для жителей подачу заявок. Например, в 365 муниципалитетах из 40 регионов при подаче заявки на благоустройство требуют сметную документацию. Такие факты зафиксированы в Карелии, Архангельской, Амурской, Владимирской областях, Краснодарском крае и некоторых других регионах. В Приморском крае, к примеру, жителям нескольких домов, получившим отказ на вхождение в программу из-за отсутствия сметной документации, пришлось заказывать эту услугу в коммерческих организациях. Но, несмотря на это, в программу они так и не попали.

Также, 298 муниципалитетов включили в критерии отбора требования о продолжительности эксплуатации или сроке ввода в эксплуатацию многоквартирного дома. Однако, по мнению экспертов, такой критерий не должен ограничивать прием заявок и может влиять только на первоочередность благоустройства.

"Существует множество примеров в регионах, когда новые дома не имеют даже минимального благоустройства (отсутствуют освещение, урны, скамейки и даже дорожное покрытие), а муниципалитет не предпринимает никаких действий, – отметила координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина. – Поэтому активисты нашего Центра будут контролировать возникающие из-за данного критерия ограничения в приеме заявок в программы на 2018–2022 гг.".

В качестве еще одного критерия отбора в программу по благоустройству больше половины проверенных муниципалитетов (668) назвали перечень видов запланированных работ. Однако, как считают в ОНФ, это нарушает права граждан. В ряде муниципалитетов критерии были установлены таким образом, чтобы в программу попал тот вид работ по благоустройству, который выгоден органам власти, а не местным жителям. Люди вынуждены выбирать определенные работы, поскольку муниципалитеты дадут за них больше баллов, что повысит шансы дворов войти в программу. Таким образом, по мнению экспертов Народного фронта, учет мнения граждан проводится условно или не проводится вовсе.

По итогам проведенного исследования Центр мониторинга благоустройства городской среды ОНФ направит в Минстрой России письмо с указанием регионов, которые формально подошли к реализации проекта по благоустройству.