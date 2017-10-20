14:20, 20 Октября 2017
Жители Карелии выбрали лучшие медицинские учреждения республики
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20.10.17 14:51
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В республике подвели итоги независимой оценки качества предоставления услуг медицинскими организациями в 2017 году.
Минздрав Карелии озвучил итоги анкетирования населения о качестве предоставления медицинской помощи, сообщает официальный портал органов власти республики.
Наивысший показатель (73 балла из 74) - получили Детская республиканская больница и Прионежская ЦРБ.
Какие организации заняли вторую и третью строчку, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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