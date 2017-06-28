Жители карельского города поблагодарили предпринимателя

В Суоярви появились новые скамейки.

Как сообщили пользователи ВКонтакте, 27 июня в Суоярви появились новые скамейки, на которых теперь можно отдохнуть.

"27 июня наш уважаемый предприниматель Новосельцев Владимир Федорович сделал подарок жильцам и жителям города, установив две фирменные скамейки у памятника Героя Советского Союза Кайманова Н.Ф. и одну скамейку у Суоярвской городской поликлиники. С благодарностью, жители домов Кайманова-15, 17", - написали пользователи сети.

Однако помимо благодарностей люди высказывают опасения, что в скором времени все это "будет убито".