18:40, 24 Октября 2017
Жители карельской деревни нашли в лесу гранату
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В Олонецком районе, неподалеку от деревни Сяндеба, обнаружена граната времен Великой Отечественной войны, сообщает отдел Росгвардии по Карелии.
"23 октября из дежурной части МВД по Республике Карелия в отдел Росгвардии по Республике Карелия поступило сообщение о том, что в Олонецком районе на 16-м километре от деревни Сяндеба в лесном массиве жителями обнаружен железный предмет", - сказано в сообщении ведомства.
Прибывшие на место происшествия сотрудники инженерно-технической группы ОМОН установили, что в земле находится ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны.
"Сотрудниками спецподразделения граната изъята из земли со всеми мерами предосторожности, доставлена за пределы деревни и уничтожена", - заключили в Росгвардии.
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