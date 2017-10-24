Жители карельской деревни нашли в лесу гранату

В Олонецком районе, неподалеку от деревни Сяндеба, обнаружена граната времен Великой Отечественной войны, сообщает отдел Росгвардии по Карелии.

"23 октября из дежурной части МВД по Республике Карелия в отдел Росгвардии по Республике Карелия поступило сообщение о том, что в Олонецком районе на 16-м километре от деревни Сяндеба в лесном массиве жителями обнаружен железный предмет", - сказано в сообщении ведомства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники инженерно-технической группы ОМОН установили, что в земле находится ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны.

"Сотрудниками спецподразделения граната изъята из земли со всеми мерами предосторожности, доставлена за пределы деревни и уничтожена", - заключили в Росгвардии.