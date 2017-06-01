09:29, 01 Июня 2017
Жители Кеми делятся в Сети снимками снежного карельского лета
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В первый день лета в Кемском районе Карелии, как и предупреждали синоптики, выпал снег.
В паблике "Общественный контроль г.Кемь" жители делятся снимками снежного карельского лета и оставляют под ними комментарии:
"Зима не даром злиться - прошла её пора! Весна в окно стучится и гонит со двора! (Зима очень разозлилась!) Всех с Первым Днём ЛЕТА!!!"
фото: Марина Кириллова
"Небывальщина какая-то творится в этом году... Успеет ли вырасти хоть что-то в лесу или огороде?"
"Обалдеть(((".
Панозеро (Кемский район) фото: Ирина Болтромюк
Гидрометцентр накануне сообщил, что 1 июня на севере Карелии выпадет снег.
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