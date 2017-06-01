Жители Кеми делятся в Сети снимками снежного карельского лета

В первый день лета в Кемском районе Карелии, как и предупреждали синоптики, выпал снег.

В паблике "Общественный контроль г.Кемь" жители делятся снимками снежного карельского лета и оставляют под ними комментарии:

"Зима не даром злиться - прошла её пора! Весна в окно стучится и гонит со двора! (Зима очень разозлилась!) Всех с Первым Днём ЛЕТА!!!"



фото: Марина Кириллова

"Небывальщина какая-то творится в этом году... Успеет ли вырасти хоть что-то в лесу или огороде?"

"Обалдеть(((".



Панозеро (Кемский район) фото: Ирина Болтромюк

Гидрометцентр накануне сообщил, что 1 июня на севере Карелии выпадет снег.