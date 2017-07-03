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Новости. Общество
12:03, 03 Июля 2017
фото: Mapio.net

Жители Кукковки пожаловались Путину на аварийные тепловые сети

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Давняя проблема с бесхозными тепловыми сетями снова обеспокоила жителей Кукковки.

По словам начальника управления городского хозяйства Юлии Мизинковой, в связи с необходимостью провести ремонтные работы на 11 миллионов рублей "ПКС" не могут принять бесхозные на данный момент сети под свою ответственность.

"На этот год запланированы работы на Питкярантской улице на 1 миллион 400 тысяч рублей, после этого будем спонсорскими силами реализовывать мероприятия по устранению аварийного участка. В данный момент существует негласная договоренность, что те сети, которые находятся за пределами многоквартирных домов, ремонтируются без обязательств, по нашей просьбе, а за сети, находящиеся внутри дома, на себя берет ответственность управляющая компания «Мастер-Ремонт». На сетях возникают перебои, а из-за отсутствия собственника этот вопрос приходится решать такими путями", - сообщила Мизинкова.

Ранее жители домов №7, 9, 11 по улице Торнева сообщили, что приняли решение написать жалобу президенту РФ Владимиру Путину, потому что проблема с бесхозными трубами возникает не первый год по одному и тому же алгоритму.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2017-07-03 13:36:07
Лет десять уже не решается вопрос с этими "бесхозными" трубами. Ныне при подаче горячей воды их опять прорвало, выходные все три дома (более 300 кв) были без горячей воды. Число "хомутов" на трубе удвоилось, временно починили. Путей решения проблемы на городском и республиканском уровне не видно, переписки - тома. Все пытаются свалить на УК - а к ней как раз претензий нет, в соответствии с договорами она исправно обслуживает внутридомовое оборудование. Похоже, дело - "труба"!
User
2017-07-03 12:07:55
Народная российская забава - "С уважением, дата, подпись... Отвечайте нам! А то, если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото"(с)
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