Жители Кукковки пожаловались Путину на аварийные тепловые сети

Давняя проблема с бесхозными тепловыми сетями снова обеспокоила жителей Кукковки.

По словам начальника управления городского хозяйства Юлии Мизинковой, в связи с необходимостью провести ремонтные работы на 11 миллионов рублей "ПКС" не могут принять бесхозные на данный момент сети под свою ответственность.

"На этот год запланированы работы на Питкярантской улице на 1 миллион 400 тысяч рублей, после этого будем спонсорскими силами реализовывать мероприятия по устранению аварийного участка. В данный момент существует негласная договоренность, что те сети, которые находятся за пределами многоквартирных домов, ремонтируются без обязательств, по нашей просьбе, а за сети, находящиеся внутри дома, на себя берет ответственность управляющая компания «Мастер-Ремонт». На сетях возникают перебои, а из-за отсутствия собственника этот вопрос приходится решать такими путями", - сообщила Мизинкова.

Ранее жители домов №7, 9, 11 по улице Торнева сообщили, что приняли решение написать жалобу президенту РФ Владимиру Путину, потому что проблема с бесхозными трубами возникает не первый год по одному и тому же алгоритму.