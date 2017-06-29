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10:16, 29 Июня 2017

Жители Лахденпохского района Карелии пожаловались Парфенчикову на медобслуживание

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Неудовлетворительное состояние дорог и медицинское обслуживание стали основными темами на встрече врио главы Карелии Артура Парфенчикова с жителями Лахденпохского района.

Встреча, на которую собрались более 150 местных жителей, состоялась в Лахденпохском Центре детского творчества. Одним из первых прозвучал вопрос о неудовлетворительном состоянии грунтового покрытия региональной дороги "Элисенваара – госграница" в районе Ристилахти. Эта дорога проходит мимо скального парка "Змеиная гора", где организуются всероссийские фестивали по скалолазанию.

Как пояснил принимавший участие в разговоре и.о. председателя госкомитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Евгений Пыленок, в мае-июне на этом участке автомобильной дороги были выполнены работы по устранению деформаций и повреждений покрытия щебеночно-гравийной смесью, а также по профилированию проезжей части и обочин. Для приведения подобных участков дорог в нормативное состояние в республиканском Дорожном фонде средства имеются. Управлению автомобильных дорог Карелии дано поручение на месте оценить ситуацию и принять соответствующее решение, рассказали в пресс-службе карельского правительства.

Наиболее остро на встрече звучали вопросы, касающиеся медицинского обслуживания. Есть проблемы с организацией работы скорой помощи, первичного приема. Но больше всего жителей волнует прошедшая реорганизация центральной районной больницы, которая была присоединена к Сортавальской ЦРБ.

Артур Парфенчиков подчеркнул, что вопросы оказания медицинской помощи находятся на особом контроле Правительства Карелии и Министерства здравоохранения республики.

"Создавая многоуровневую систему медпомощи, мы работаем, в том числе над тем, чтобы первичную медико-санитарную помощь максимально приблизить к людям. У нас до конца 2017 года в 3-х поселках - Кепа, Ихала и Элисенваара - планируется установить новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Сортавальская больница создана для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, а в Лахденпохье мы будем обеспечивать надлежащий уровень первой медицинской помощи, при этом будем работать над организацией логистики", - сказал врио главы Карелии.

На встрече от жителей звучали также вопросы относительно перспектив реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, ремонта дворовых территорий, содержании детских площадок и другие. На каждый из них врио Главы Карелии и представители Правительства республики дали ответы.

Завершая диалог, Артур Парфечиков поблагодарил жителей за их неравнодушие к проблемам города и района и рассказал о том, чем займется в следующий приезд: "Свою следующую рабочую поездку в Лахденпохью я обязательно посвящу вопросам организации работы медицинских учреждений".

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