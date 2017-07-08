Жители Медвежьегорского района попросили омбудсмена Карелии защитить их от инфекции

Группа жителей Медвежьегорского района написала обращение уполномоченному по правам человека в Республике Карелия Александру Шарапову с просьбой защитить их конституционные права граждан.

В Соцсети появился текст обращения группы жителей Медвежьегорского района к Уполномоченному по правам человека в Республике Карелия Шарапову А.С.

"Уважаемый Александр Сергеевич. Обращаемся к Вам в связи с нарушением конституционного права граждан на благоприятную окружающую (природную) среду, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, на охрану здоровья в Медвежьегорском районе при осуществлении производственной деятельности ООО "Медвежьегорский молокозавод".

Как стало известно благодаря журналистскому расследованию А.Владимирова, зимой 2016-2017 года на ферме "Брюхово" ООО "Медвежьегорский молокозавод", расположенной на берегу Онежского озера, от голода и холода начали погибать коровы и телята. Тела животных не утилизировали, а просто сложили рядом с фермой, расположенной в деревни Брюхово.

С наступлением весны останки скота начали гнить. По словам жителей деревни Брюхово, жители страдали от зловония, а запах гниющих останков привлёк стаи бродячих собак из близлежащих населённых пунктов.

С началом таяния снега заражённые стоки начали поступать в Онежское озеро.

Загрязнение почвы и воды гниющими останками животных создаёт для населения опасность возникновения и распространения инфекций.

На основании изложенного просим оказать содействие по защите конституционных прав граждан:

- на благоприятную окружающую (природную) среду - вследствие нарушения правил утилизации умерших животных (биоотходов);

- на охрану здоровья - в связи с угрозой возникновения инфекций вследствие заражения почвы и воды биологическими отходами при утилизации умерших животных, представляющими эпидемиологическую опасность.