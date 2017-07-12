15:20, 12 Июля 2017
Жители одного из районов Карелии уже собирают грибы и ягоды
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Лисички и землянику вовсю собирают жители юго-западного района Карелии.
В паблике "Лахденпохья навсегда" местные жители хвастаются лесными дарами.
В комментарии к фото, где в корзине красуются грибы-лисички и лесная земляника, автор написала: "Любимая Карелия. Лахденпохья радует".
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