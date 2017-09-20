Жители Петрозаводска хотят ставить елку в Машезерском сквере

Активные горожане планируют благоустроить территорию сквера, находящегося на перекрестке улиц Мерецкова и Кузьмина.

Жители домов, расположенных по соседству со сквером, создали группу в ВК для объединения людей, которые любят отдыхать в Машезерском сквере и хотят осуществить проект по его благоустройству. Они уже отстояли территорию парка, не дав застройщику оборудовать здесь автостоянку, но попросили активистов ОНФ взять на контроль ситуацию с постановкой на кадастровый учет данного земельного участка.

"Активные горожане, которые успешно противостоят уничтожению парка застройщиками, планируют благоустроить эту общественную территорию, сделав ее красивой и уютной для всего микрорайона. Обустройство зоны для местных жителей, где они могли бы отмечать праздники, приведение ветшающего детского городка в порядок, установка освещения и тренажеров, появление мест для выгула собак – все это может войти в проект благоустройства сквера. Такие начинания мы всегда готовы поддерживать. Проект "Формирование комфортной городской среды" рассчитан до 2022 г., и чем больше у нас будет инициативных граждан, тем лучше", - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина.