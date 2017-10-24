Жители Петрозаводска неудачно съездили "на рыбалку" за форелью

Злоумышленники не успели увезти добычу из форелевого хозяйства благодаря фотоловушкам и полиции.

По сообщению МВД Карелии, в одно из рыбных хозяйств в Пряжинском районе проникли злоумышленники. После поступившего звонка следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия. На территории предприятия полицейские обнаружили двоих мужчин, которые с помощью специального инвентаря из садков, расположенных в озере, незаконно добывали форель. В тот момент, когда неизвестные загружали ящики с рыбой в автоприцеп, они были задержаны оперативниками и доставлены в отдел.

Оба подозреваемые – жители Петрозаводска, 48 и 42 лет. Они намеревались сбыть похищенные 465 килограмм рыбы в сеть общепита карельской столицы. Ущерб мог бы составить около 140 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30 части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, продолжаются.

В полиции отмечают, что ранее в ходе профилактической беседы стражи порядка рекомендовали владельцу форелеводческого хозяйства принять меры для сохранности имущества. Рекомендации сотрудников полиции были выполнены – на территории предприятия находился не только сторож, но и были установлены фотоловушки. Именно современное оборудование позволило владельцу мгновенно получить извещение о проникновении и уведомить об этом оперативников.