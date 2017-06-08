Жители Петрозаводска обрушили сайт Музыкального театра Карелии из-за Маковецкого

Петрозаводчане проявили небывалую активность в приобретении билетов на спектакли театра им. Вахтангова, гастроли которого пройдут в Петрозаводске с 29 августа по 3 сентября.

За неделю открытой продажи театралы приобрели почти три тысячи билетов. Такой массовый зрительский спрос стал даже причиной технического сбоя на сайте Музыкального театра, который занимается организацией гастролей. Как нас заверили в театре, работы по ликвидации проблемы сейчас ведутся и ближайшее время продажа билетов на сайте восстановится. Пока же покупка билетов возможна в группах Музыкального театра Вконтакте и Фэйсбуке и в кассе театра, которая, кстати, не уйдет вместе с театром на каникулы, а продолжит свою работу летом.

Напомним, что театр им Вахтангова привезет в конце лета к нам в город шесть своих спектаклей. Среди них "Дядя Ваня" с Сергеем Маковецким, "Посвящение Еве" с Василием Лановым, "Крик лангусты" с Юлией Рутберг и другие постановки последних лет. Спектакли пройдут на сценах Музыкального и Национального театра.