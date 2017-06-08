Новости. Культура
08:05, 08 Июня 2017

Жители Петрозаводска обрушили сайт Музыкального театра Карелии из-за Маковецкого

По теме

Жители Петрозаводска обрушили сайт Музыкального театра Карелии из-за Маковецкого
08.06.17 08:05
Нобель приедет на остров Кижи
07.06.17 12:15
Впервые на острове Кижи побывали воспитанники школы-интерната № 23
06.06.17 09:11
Все новости
Загрузка...

Петрозаводчане проявили небывалую активность в приобретении билетов на спектакли театра им. Вахтангова, гастроли которого пройдут в Петрозаводске с 29 августа по 3 сентября.

За неделю открытой продажи театралы приобрели почти три тысячи билетов. Такой массовый зрительский спрос стал даже причиной технического сбоя на сайте Музыкального театра, который занимается организацией гастролей. Как нас заверили в театре, работы по ликвидации проблемы сейчас ведутся и ближайшее время продажа билетов на сайте восстановится. Пока же покупка билетов возможна в группах Музыкального театра Вконтакте и Фэйсбуке и в кассе театра, которая, кстати, не уйдет вместе с театром на каникулы, а продолжит свою работу летом.

Напомним, что театр им Вахтангова привезет в конце лета к нам в город шесть своих спектаклей. Среди них "Дядя Ваня" с Сергеем Маковецким, "Посвящение Еве" с Василием Лановым, "Крик лангусты" с Юлией Рутберг и другие постановки последних лет. Спектакли пройдут на сценах Музыкального и Национального театра.

По теме

Жители Петрозаводска обрушили сайт Музыкального театра Карелии из-за Маковецкого
08.06.17 08:05
Нобель приедет на остров Кижи
07.06.17 12:15
Впервые на острове Кижи побывали воспитанники школы-интерната № 23
06.06.17 09:11
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
02.06.2017, 11:45
Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов
04.06.2017, 10:07
Два человека погибли при подготовке джип-трофи в Карелии
02.06.2017, 12:03
Зашли в тупик

Аналитика

07.06.2017 11:52
Политкухня
Выборы для Парфенчикова 6
Политолог Олег Реут считает, что губернаторские выборы в Карелии пройдут по безальтернативному сценарию, а явка не превысит 30 процентов.
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
02.06.2017 11:20
Аврам Склярский: "Закон о столичном статусе очень нужен Петрозаводску" 22
02.06.2017 10:39
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2017 10:58
Личное мнение
Ни заказчиков, ни провокаторов 5
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
Военком требует, чиновников задержали, "Черника" не поспеет 2
05.06.2017 16:20
"Кому-то стало скучно без конфликта" 2
05.06.2017 09:35
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (2)
Лебединое озеро
детям
Стойкий оловянный солдатик
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Анна Каренина. История Вронского
Подводная эра
детям
Его собачье дело
Одаренная
Чужой: Завет
Нелюбовь
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»