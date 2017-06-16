Новости. Общество
11:42, 16 Июня 2017
фото: https://vk.com/1sbor

Жители Петрозаводска снова смогут сдать мусор в обмен на призы

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В это воскресенье в Петрозаводске состоится экологическая акция "Сбормобиль", в рамках которой можно сдать отходы в переработку, выиграть призы и помочь животным из приюта.

Как и всегда, в день проведения акции по городу будет курсировать "Газель", которая примет у населения пластик (маркировки 1, 2, 4 и 5; в том числе можно приносить канистры из-под масла, тосола), макулатуру, алюминиевые банки и батарейки.  

График выглядит так: 

9.30-9.50 Зарека, ул. Луначарского, 33, магазин Магнит" 
10.00-10.15 Ключевая, ул. Кемская, 3 магазин SPAR
10.20-10.40 Ключевая, у поста МВД возле ТЦ "Десяточка" 
10.50-11.05 Старая Кукковка, ул. Белинского, остановка автобуса №25 
11.10-11.30 Кукковка, ул. Питкярантская, около детской поликлиники №2
12.45-13.05 Центр, у ТЦ "Кей" 
13.10-13.30 Голиковка, у ТЦ "Тетрис"
13.40-14.00 Центр, у ТЦ "Макси" со стороны ул. Красной 
14.05-14.25 Октябрьский, у ТЦ "Лента", нижняя стоянка 
14.30-14.50 Октябрьский, ул.Московская, парковка у налоговой инспекции 
14.55-15.15 Октябрьский, ул.Мелентьевой, у магазина "ЭТМ" 
15.25-15.40 Соломенное, ул. Труда, 6 у магазина "Магнит"
16.50-17.10 Перевалка, у ТЦ "Весна" 
17.15-17.35 Древлянка, Университетский городок, у магазина "Пятерочка" 
17.40-18.00 Древлянка, у ТЦ "Находка"
18.05-18.25 Древлянка, у ТЦ "Весна"
18.30-18.40 Пятый поселок, ул. Боровая, 11, у магазина "Боровичок"
18.45-19.00 Сулажгора, ул. Сулажгорская, 61 

Организаторы призывают всех присоединиться к акции.

"Это важно для людей и природы потому, что: пластиковые бутылки не будут лежать на свалке 400 лет, а станут утеплителем или новой одеждой; за сданное вторсырье мы выручаем 5-10 тыс рублей каждый месяц и передаем их на нужды приюта, где постоянно содержатся 200 кошек или собак; бумагу можно переработать 10 раз, и каждый раз сохраняются от вырубки живые деревья", - отмечают экологи.

Среди участников по традиции разыграют призы.

Организаторы напоминают, что приносить пакеты не нужно. Специальный "пакетный" рейс "Сбормобиля" состоится 9 июля.

Подробную информацию об акции, призах и о том, как правильно разделять отходы, можно узнать в паблике мероприятия.  

 

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