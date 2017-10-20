Жители Петрозаводска собрали около двух тонн вещей для малообеспеченных

В благотворительной акции "Добрый шкаф" участвовали целые коллективы.

В микрорайонах Ключевая и Октябрьский 18 и 19 октября состоялась очередная общегородская благотворительная акция "Добрый шкаф" по сбору одежды, обуви, товаров первой необходимости для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В акции приняли участие 320 человек - это семьи с детьми, пенсионеры, и трудовые коллективы. Общими усилиями было собрано порядка двух тонн вещевой помощи, которая передана в обменно-вещевой пункт комплексного центра социального обслуживания населения "Истоки" (ул. Куйбышева, 20). После соответствующей обработки вещи будут выдаваться малообеспеченным семьям.

Проведение благотворительных акций дает возможность адресно помогать тем, кто нуждается в помощи, проявлять доброту и милосердие. Администрация Петрозаводска благодарит всех неравнодушных жителей столицы Карелии за активное участие в благотворительной акции.