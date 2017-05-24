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14:33, 24 Мая 2017

Жители Петрозаводска спасли липовую аллею на Энгельса

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Проект благоустройства улицы Энгельса, против которого выступили жители города из-за угрозы уничтожения липовой аллеи, отклонен.

Решение об этом принято только что на внеплановом заседании общественной комиссии по реализации программы ''Комфортная городская среда'' в 2017 году.

Напоминим, по инициативе активистов Общероссийского народного фронта возле аллеи на улице Энгельса в Петрозаводске на днях прошло собрание жителей близлежащих домов. На нем горожане высказались категорически против проекта благоустройства части улицы Энгельса, от площади Ленина до одноименного проспекта.

Проект благоустройства Энгельса был поддержан на общественных слушаниях и вошел в программу "Комфортная городская среда'' на 2017 год. Но позже выяснилось, что многие жители против предложенных проектных решений, по которым, к тому же, нет разрешительных документов от различных ведомств. Так, ГИБДД еще в 2015 году сочло нецелесообразным устройство здесь разделительного газона тротуарной плиткой и брусчаткой, а природоохранные ведомства заверяли, что проект грозит уничтожением растущих на бульваре деревьев.

В результате, было решено предложить комиссии отклонить реализацию данного проекта в этом году. И только после доработки включить его в приоритетном порядке в программу на 2018 год.

И сегодня члены комиссии отклонинили проект благоустройства улицы Энгельса. К обсуждению этого вопроса решено вернуться в 2018 году. Средства, которые предполагалось потратить на благоустройство Энгельса, ''перекинут'' на другие проекты.

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