Жители Петрозаводска стали больше ухаживать за собой

Такой вывод сделали эксперты, проанализировав количество товаров и услуг, оплачиваемых через Интернет.

Яндекс.Деньги выяснили, какие товары и услуги жители Северо-Запада активнее всего оплачивали через интернет этой весной. Учитывались платежи пользователей из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Калининграда, Архангельска, Вологды, Череповца, Петрозаводска, Мурманска, Пскова и других городов региона.

Похоже, этой весной жители Северо-Запада стали уделять больше внимания своей внешности и уходу за собой.

Так, с марта по май число покупок косметики, парфюмерии и других товаров для красоты увеличилось в 4,7 раза по сравнению с весенними месяцами прошлого года. Средний чек составил 2980 рублей. Выросло и количество заказов спортивных товаров — в 1,9 раза. Средний чек за них — 5540 рублей, прошлой весной он был скромнее — 3720 рублей.

В марте-мае число покупок ювелирных украшений и бижутерии увеличилось вдвое. Здесь средний чек составил 4 тыс. рублей. Кроме того, люди активно обновляли гардероб — они оплатили в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в 1,4 раза больше заказов, чем годом ранее.

Заботясь о внешности, пользователи с Северо-Запада не забывали и о саморазвитии. Этой весной по сравнению с прошлой количество платежей за образовательные онлайн-курсы выросло в 1,8 раза. Средний чек — 2580 рублей. Заказов книг стало в 2,7 раза больше.

В исследовании сравнивались платежи жителей СЗФО через Яндекс.Кассу с марта по май 2017 года и за такой же период прошлого года.