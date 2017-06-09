Новости. Общество
11:56, 09 Июня 2017

Жители Петрозаводска стали больше ухаживать за собой

По теме

В здании ГИБДД Карелии на Ленинградской проходит операция "Должник"
09.06.17 14:01
Жителям Карелии рассказали, где опасно ловить рыбу
09.06.17 12:48
В Петрозаводске озеленили еще одну улицу
09.06.17 12:40
Все новости
Загрузка...

Такой вывод сделали эксперты, проанализировав количество товаров и услуг, оплачиваемых через Интернет.

Яндекс.Деньги выяснили, какие товары и услуги жители Северо-Запада активнее всего оплачивали через интернет этой весной. Учитывались платежи пользователей из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Калининграда, Архангельска, Вологды, Череповца, Петрозаводска, Мурманска, Пскова и других городов региона.

Похоже, этой весной жители Северо-Запада стали уделять больше внимания своей внешности и уходу за собой.

Так, с марта по май число покупок косметики, парфюмерии и других товаров для красоты увеличилось в 4,7 раза по сравнению с весенними месяцами прошлого года. Средний чек составил 2980 рублей. Выросло и количество заказов спортивных товаров — в 1,9 раза. Средний чек за них — 5540 рублей, прошлой весной он был скромнее — 3720 рублей.

В марте-мае число покупок ювелирных украшений и бижутерии увеличилось вдвое. Здесь средний чек составил 4 тыс. рублей. Кроме того, люди активно обновляли гардероб — они оплатили в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров в 1,4 раза больше заказов, чем годом ранее.

Заботясь о внешности, пользователи с Северо-Запада не забывали и о саморазвитии. Этой весной по сравнению с прошлой количество платежей за образовательные онлайн-курсы выросло в 1,8 раза. Средний чек — 2580 рублей. Заказов книг стало в 2,7 раза больше.

В исследовании сравнивались платежи жителей СЗФО через Яндекс.Кассу с марта по май 2017 года и за такой же период прошлого года.

По теме

В здании ГИБДД Карелии на Ленинградской проходит операция "Должник"
09.06.17 14:01
Жителям Карелии рассказали, где опасно ловить рыбу
09.06.17 12:48
В Петрозаводске озеленили еще одну улицу
09.06.17 12:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
02.06.2017, 11:45
Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов
02.06.2017, 12:03
Зашли в тупик
04.06.2017, 10:07
Два человека погибли при подготовке джип-трофи в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:26
Политкухня
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  5
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Выборы для Парфенчикова 7
07.06.2017 11:52
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2017 11:56
Без политики
Презентация нового SKODA KODIAQ в салоне официального дилера SKODA "К-Моторс"
В прошедшие выходные официальный дилер Skoda "К-Моторс" презентовал Петрозаводску долгожданную новинку – первый семейный внедорожник* SKODA KODIAQ!  Смотрите, как это было
Карьяла день 14
08.06.2017 10:17
Ни заказчиков, ни провокаторов 5
06.06.2017 10:58
Военком требует, чиновников задержали, "Черника" не поспеет 2
05.06.2017 16:20
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В театрах (1)
Лебединое озеро
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Анна Каренина. История Вронского
Его собачье дело
Чужой: Завет
Одаренная
Нелюбовь
Время псов
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»