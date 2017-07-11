Жители Петрозаводска столкнулись с трудностями при поиске подрядчиков по благоустройству дворов

Как показали рейды ОНФ, у петрозаводчан появляются вопросы по реализации проекта "Формирование комфортной городской среды".

Жители дворов, которые представители Общероссийского народного фронта посетили во время рейдов в рамках контроля за реализацией проекта по благоустройству, посетовали на трудности с поиском подрядчиков. Так, жители дома №4 по улице Григорьева в Петрозаводске запланировали целый комплекс работ по благоустройству своего двора: установка покрытия, качели и домика на детской площадке, беседки для взрослых, двух скамеек, урны, прокладка водосточных лотков между ливневыми колодцами, организация парковых мест и устройство газонов. Необходимо привлечь четырех подрядчиков для выполнения разных видов работ. Но согласно соглашению, которое заключается с администрацией города в рамках приоритетного проекта, возмещение денежных средств предусмотрено только после выполнения всех работ по благоустройству. Как ТСЖ с Григорьева, 4 заключать договоры с подрядчиками, которые запрашивают предоплату? Из денег, которые жители дома собрали в качестве средств софинансирования своего проекта благоустройства, петрозаводчане смогут заплатить только одной компании.

"Все проблемные вопросы мы взяли на контроль, будем уточнять, почему возникли такие ситуации и как они будут оперативно решаться", - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды в Карелии Анна Лопаткина.