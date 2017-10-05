Жители Петрозаводска увидят фальшивые банкноты и "большие макеты монет"

Петрозаводчане могут принять участие в программе "Дня открытых дверей" в банке России.

14 октября во всех учреждениях банка России пройдет День открытых дверей. Об этом сообщает сайт министерства финансов Карелии.

Что ждет посетителей Дня открытых дверей в банке России, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".