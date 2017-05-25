Новости. Общество
18:13, 25 Мая 2017

Жители Петрозаводска выступили за строительство часовни подавляющим большинством голосов

По теме

У уборщицы Дома приёмов Газпрома украли часы за 1 млн рублей
25.05.17 18:20
Жители Петрозаводска выступили за строительство часовни подавляющим большинством голосов
25.05.17 18:13
В Петрозаводске отметят международный День соседей
25.05.17 18:00
Все новости
Загрузка...

На общественных слушаниях в городской администрации, состоявшихся 25 мая, разгорелись жаркие дискуссии относительно строительства часовни в память Фаддея Петрозаводского на площади Кирова.

Напомним, что представители Русской православной церкви предложили проект воссоздания культового объекта, разрушенного в годы советской власти, а также обустройство здесь "музейных окон", позволяющих увидеть остатки сооружений петровских времен.

Градостроительный совет одобрил проект еще в марте 2016 года, однако было предложено вынести проект также на суд общественности.

Перед началом слушаний в поддержку воссоздания часовни выступил врио главы Карелии Артур Парфенчиков, который напомнил, что проект не должен раскалывать общество, и пожелал хорошего обсуждения. К этом времени в зале насчитали 341 человека.

Отец Константин Савандер, один из инициаторов проекта рассказал, что предполагается сделать на земельном участке площадью 669 квадратных метров рядом с музыкальным театром Карелии, показал слайды с планами участка и эскизом часовни. Он сообщил, что уже собрано 500 тысяч рублей пожертвований, всего же потребуется около пяти миллионов, и это ни в коем случае не будут бюджетные средства. Деньги готовы предоставить московские благотворительные фонды, также добровольные взносы охотно делают горожане. Отец Константин ответил на ряд вопросов, после чего слово было предоставлено всем записавшимся выступить.

На трибуну поднялись как сторонники, так и противники строительства. Среди выступавших – журналистка Елена Гульшина, политик Александр Степанов, дизайнер Александр Ким, общественник Виталий Флеганов. В поддержку строительства выступили депутат Петросовета Александр Анишин, руководитель общественной организации Анна Мугачева, общественник Андрей Лукин, многодетная мама, пенсионерка и другие горожане.

Слушания продлились около полутора часов. В результате за строительство часовни проголосовали 257 человек, против - 39, воздержались 10. В ближайшее мэрия разместит на своем интернет-ресурсе соответствующий документ, который будет рекомендовать выделить церкви участок земли под раскопки и строительство часовни.

По теме

У уборщицы Дома приёмов Газпрома украли часы за 1 млн рублей
25.05.17 18:20
Жители Петрозаводска выступили за строительство часовни подавляющим большинством голосов
25.05.17 18:13
В Петрозаводске отметят международный День соседей
25.05.17 18:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2017-05-25 18:32:28
Чего ж так скромно? РПЦ могла бы предложить снести муздрамтеатр и восстановить Святодуховской собор. Ничего в центре карельской столицы фуэте крутить - уж лучше лоб расшибать во спасение нищей республики!
новый
2017-05-25 18:24:14
Полагаю, что 257 человек примут такое же активное участие в ремонте городских дорог и уборке мусора
gaudealis
2017-05-25 18:17:18
"Подавляющим большинством" подавили всех несогласных (((
Варвара
2017-05-25 18:16:41
Просто гениально! Фотограф 100% профи. Какие лица одухотворенные? За бугром пенсионеры живут для семьи внуков, путешествуют, эти иначе время проводят...грустно
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.05.2017, 10:15
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду"
22.05.2017, 16:36
В Карелию идет снегопад
19.05.2017, 19:40
Редкий снимок молодой Аллы Пугачевой "взорвал" Сеть
24.05.2017, 11:48
СРОЧНО: Стало известно, кто стрелял в полицейских на Герцена (ФОТО)
19.05.2017, 13:02
Глава Минфина Карелии Ирина Ахокас отправлена в отставку
22.05.2017, 06:40
Незаконно остеклившему лоджию жителю Петрозаводска придется идти в суд

Аналитика

Сегодня 13:10
Обществоведение
Лучшие сварщики и слесари работают в Карелии 1
Завершился конкурс профессионального мастерства "Дока-2017"
Будем наблюдать 2
24.05.2017 11:31
Дороги Петрозаводска - ничего не меняется 1
23.05.2017 16:24
Как спасти карельскую авиацию 6
19.05.2017 11:00
СЕМЬ ДНЕЙ ГУБЕРНАТОРА: "Своих детей пристраивать в Карелии не буду" 11
18.05.2017 10:15
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:12
Без политики
Камень, лестница, конюшня
В мэрии Петрозаводска поспорили о языческих символах на камнях, которыми хотят украсить парк "Ямка", и обсудили, чем пахнет в карельской столице.
Прощание с лыжами, суд по Дмитриеву, земля для нужд 2
22.05.2017 10:21
Как меня пытались выдать замуж 11
17.05.2017 14:04
Управляющая компания переоценила свои силы? - Часть 2 3
17.05.2017 13:00
архив чтиво

Медиа

в Петрозаводске был торжественно открыт мотосезон-2017
20.05.2017 16:55
все фото и видео

Афиша

В театрах (2)
Венецианские близнецы
Любовь. Письма.
В кинотеатрах (5)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Большой
Прочь
Вся афиша полностью

Опрос

Что должно быть на Онежской набережной?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»