Жители Петрозаводска выступили за строительство часовни подавляющим большинством голосов

На общественных слушаниях в городской администрации, состоявшихся 25 мая, разгорелись жаркие дискуссии относительно строительства часовни в память Фаддея Петрозаводского на площади Кирова.

Напомним, что представители Русской православной церкви предложили проект воссоздания культового объекта, разрушенного в годы советской власти, а также обустройство здесь "музейных окон", позволяющих увидеть остатки сооружений петровских времен.

Градостроительный совет одобрил проект еще в марте 2016 года, однако было предложено вынести проект также на суд общественности.

Перед началом слушаний в поддержку воссоздания часовни выступил врио главы Карелии Артур Парфенчиков, который напомнил, что проект не должен раскалывать общество, и пожелал хорошего обсуждения. К этом времени в зале насчитали 341 человека.

Отец Константин Савандер, один из инициаторов проекта рассказал, что предполагается сделать на земельном участке площадью 669 квадратных метров рядом с музыкальным театром Карелии, показал слайды с планами участка и эскизом часовни. Он сообщил, что уже собрано 500 тысяч рублей пожертвований, всего же потребуется около пяти миллионов, и это ни в коем случае не будут бюджетные средства. Деньги готовы предоставить московские благотворительные фонды, также добровольные взносы охотно делают горожане. Отец Константин ответил на ряд вопросов, после чего слово было предоставлено всем записавшимся выступить.

На трибуну поднялись как сторонники, так и противники строительства. Среди выступавших – журналистка Елена Гульшина, политик Александр Степанов, дизайнер Александр Ким, общественник Виталий Флеганов. В поддержку строительства выступили депутат Петросовета Александр Анишин, руководитель общественной организации Анна Мугачева, общественник Андрей Лукин, многодетная мама, пенсионерка и другие горожане.

Слушания продлились около полутора часов. В результате за строительство часовни проголосовали 257 человек, против - 39, воздержались 10. В ближайшее мэрия разместит на своем интернет-ресурсе соответствующий документ, который будет рекомендовать выделить церкви участок земли под раскопки и строительство часовни.