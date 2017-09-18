Жители Петрозаводска жалуются на холод в квартирах

В Единой дежурной диспетчерской службе отмечают увеличение числа обращений граждан, которых интересует, когда в квартирах включат отопление.

Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщила глава города Ирина Мирошник.

По ее словам, решение о подключении к теплу жилфонада карельской столицы должно принять республиканское министерство строительства и ЖКХ, "которое должно вести наблюдение по температурному режиму". Основанием для начала отопительного сезона в домах, напомнила глава города, является ситуация, при которой в течении пяти дней среднесуточная температура воздуха за окном не превышает +8 градусов.

"Администрация (города) тоже ведет наблюдение за температурным режимом. Пока еще не было за прошедший период необходимого количества дней с температурой ниже 8 градусов за сутки. Но, тем не менее, участились обращения в Единую дежурную диспетчерскую службу с вопросами граждан по подключению к теплу жилого фонда. Поэтому сегодня представители администрации на совещании в Минстрое будут доводить до сведения эту информацию, ходатайствовать о возможности досрочного подключения", - сказала Ирина Мирошник.

Напомним, в четверг в Петрозаводске к теплу подключили муниципальные социальные учреждения. По словам Ирины Мирошник, на сегодняшний день отопление есть во всех детсадах, школах и других социальных объектах города.

"На начало отопительного сезона у нас была 100%-ная готовность по промывке и опрессовке. Поэтому и проблем не возникло", - сказала она.