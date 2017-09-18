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Новости. Общество
10:53, 18 Сентября 2017

Жители Петрозаводска жалуются на холод в квартирах

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В Единой дежурной диспетчерской службе отмечают увеличение числа обращений граждан, которых интересует, когда в квартирах включат отопление.

Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщила глава города Ирина Мирошник.

По ее словам, решение о подключении к теплу жилфонада карельской столицы должно принять республиканское министерство строительства и ЖКХ, "которое должно вести наблюдение по температурному режиму". Основанием для начала отопительного сезона в домах, напомнила глава города, является ситуация, при которой в течении пяти дней среднесуточная температура воздуха за окном не превышает +8 градусов.  

"Администрация (города) тоже ведет наблюдение за температурным режимом. Пока еще не было за прошедший период необходимого количества дней с температурой ниже 8 градусов за сутки. Но, тем не менее, участились обращения в Единую дежурную диспетчерскую службу с вопросами граждан по подключению к теплу жилого фонда. Поэтому сегодня представители администрации на совещании в Минстрое будут доводить до сведения эту информацию, ходатайствовать о возможности досрочного подключения", - сказала Ирина Мирошник.

Напомним, в четверг в Петрозаводске к теплу подключили муниципальные социальные учреждения. По словам Ирины Мирошник, на сегодняшний день отопление есть во всех детсадах, школах и других социальных объектах города.

"На начало отопительного сезона у нас была 100%-ная готовность по промывке и опрессовке. Поэтому и проблем не возникло", - сказала она.      

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sherhan2
2017-09-18 13:14:21
У нас только крайности.Если сейчас включат отопление-коксу дадут такого,что яичница на батарее подгорать будет.Регулировка отсутствует.Только вкл.-выкл.
Александр Нетрофимыч
2017-09-18 12:40:26
Складывается впечатление, что каждую осень над жителями Петрозаводска проводят эксперимент: как долго они смогут выжить при низкой температуре? Откуда взялись эти пресловутые 8 градусов? Кто придумал эту глупость?
Я хорошо помню, что при Советской власти отопление в жилых домах города ВСЕГДА включали 15 сентября. Просто тогдашние руководители понимали, что мы живем на Севере, а нынешние, похоже, этого не понимают.
циник
2017-09-18 12:59:00
Александр Нетрофимыч, Теперь ты понял, что выборы нельзя было пропустить?
Вася
2017-09-18 12:27:32
Самое интересное,что я круглый год плачу за отопление, а теперь чтобы согреть квартиру должен включать обогреватель и опять платить за обогрев, может пора платить по факту?
циник
2017-09-18 12:57:34
Вася, На выборы сходить не забыл?
кир
2017-09-18 13:04:51
циник, не помогают выборы. Одни неумехи сменяют других.
Lana
2017-09-18 12:18:23
+8 град. по Цельсию это все равно что средняя температура по больнице. В северной климатической зоне необходимо учитывать влажность и холодное лето, при котором конструкции зданий не прогреваются как в средней полосе и на юге. При высокой влажности воздуха в Карелии +8 град. С равносильно 0 град. С с нормальной влажностью. В Карелии при наружной температуре воздуха 10-14 град.С необходимо включать отопление регулируя параметры теплоносителя.
stranger
2017-09-18 12:07:43
Дикая страна, ржавые технологии XIX века, ржавое руководство. Какие -то ржавые тёти и дяди решают за меня, что мне можно покупать, слушать, смотреть когда включать центральное отопление- и всё это безобразие я оплачиваю из своего кармана.
Инженер Брунс
2017-09-18 12:34:56
stranger, ты для начала на выборы начни ходить, чтобы что-то решать. А пока ты только ноешь и ноешь, типичный либералыный п....ь, который всем надоел.
stranger
2017-09-18 13:14:42
Инженер Брунс, ты где выборы видел? Брус ты мой деревянный.
Беня
2017-09-18 11:41:18
Вот и я жалуюсь...
АК
2017-09-18 11:28:15
Не пора ли уже менять эти пресловутые "+8"? Каждый сентябрь предэпидемиальная ситуация.
Гость
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