Жители районов Карелии продолжают жаловаться на грязь

Пользователи сети выкладывают снимки с кучами мусора.

Так, в поселке Лумиваара Лахденпохского района люди наблюдают горы мусора, которые каждый выходные образуются "благодаря" трем окрестным базам отдыха. "Вот это отношение главы Мийнальского поселения к жителям поселка Лумиваара. Мусорку поставили сразу на два поселка, в Харвио 3 базы отдыха, возят мусор прицепами, скидывают рядом, а ругаться на них нельзя, они же платят. Почему жители Лумиваара должны страдать? Почему нельзя поставить контейнер в Харвио? Почему все просьбы жителей игнорируются? И такая картина каждые выходные", - пишут пользователи ВКонтакте.

Не лучше картина и в другом районе. Появились снимки свалки на улице Ленина в Медвежьегорске. По словам жителей, таких свалок в городе много, и ответственности за то, что их не убирают, никто не несет. "Да, может быть в понедельник вывезут контейнер и, если повезет, соберут валяющийся вокруг мусор в новый контейнер, а по итогу полнового контейнера уже заполнено", - рассказывают жители Медгоры.