Френч-пресс TalleR 350мл
499 руб.
/
760 руб.
-34%
Экономия 261 руб
Набор посуды Taller 6 предметов
4199 руб.
/
6700 руб.
-37%
Экономия 2501 руб
Набор сковород Tefal Ingenio 3 предмета (сковороды 24/28+съемная ручка)
1999 руб.
/
3000 руб.
-33%
Экономия 1001 руб
Фужер для вина LUMINARC Эрмитаж6 шт 270 мл
399 руб.
/
1000 руб.
-60%
Экономия 601 руб
Тарелки Luminarc
от 49 руб.
/
250 руб.
-80%
Экономия 201 руб
Новости. Общество
17:20, 03 Июля 2017

Жители России предпочитают отдыхать за границей

По теме

МФЦ примут заявления от жителей Карелии, которые на выборах будут голосовать не на своем участке
03.07.17 17:40
"Целых 300 рублей прибавилось к МРОТу - на бутылку водки хватит"
03.07.17 17:30
Мирошник проверила, как в Петрозаводске осваивают деньги правительства Москвы
03.07.17 16:02
Все новости
Загрузка...

Российские туроператоры бьют тревогу: отдых внутри страны становится все менее популярным.

Наши соотечественники вновь предпочитают отдыхать за рубежом, сообщает ura.news. В лидерах, как это уже было несколько лет назад, вновь Турция - ее курорты смогут принять порядка 4,5 млн туристов из России. Согласно прогнозам, не менее 35% всех турпакетов, проданных в России, придется именно на курорты Антальи, Кемера, Алании, Бодрума и Мармариса. Значительно подкосить курорты Крыма и Краснодарского края может и курортный сбор, закон о котором уже принят Госдумой в первом чтении.

- Туристический бизнес изначально был категорически против введения такого сбора, - говорит генеральный директор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин. - На мой взгляд, момент для реализации этой неоднозначной меры крайне несвоевременный. Возможно, что на волне прошлогоднего успеха турбизнеса наши чиновники решили, что такая ситуация теперь будет всегда. Однако в этом году взрывной рост сменился не менее взрывным падением. Причин для резкого ухудшения ситуации существует несколько.

Во-первых, открылась Турция, которая решила забрать у нас 2,5-3 миллиона туристов, - эти люди, судя по всему, в 2016 году отдыхали преимущественно на российских курортах. Во-вторых, за последние полгода рубль укрепился по отношению к доллару и евро - как следствие, наметился рост поездок в европейские страны. В частности, по сравнению с прошлым годом, отмечается 20-25-процентный рост поездок в Испанию, Грецию, на Кипр. В-третьих, внесла свою лепту и аномально холодная погода на наших курортах, которая длилась практически весь июнь: в середине месяца в Крыму и Краснодарском крае столбик термометра не поднимался выше 23 градусов, а температура воды составляла 20 градусов.

Пакетные предложения турок сегодня значительно выгоднее, нежели у российских операторов. Так, минимальная цена турпакета на неделю в Турцию в трехзвездочный отель по системе "все включено" с перелетом составляет 20-22 тысячи на человека. Перелет в Крым из Москвы туда и обратно стоит сейчас около 15 тысяч рублей. То есть у нас за эти деньги можно долететь, а у них - отдохнуть.

Крыму, как и Анапа, Геленджик, Туапсе и остальные чувствуют себя плохо. На таком негативном фоне идею курортного сбора следует либо отложить, либо скорректировать таким образом, чтобы этот сбор не сильно влиял на стоимость отдыха. В нынешнем варианте, когда предлагается взимать 100 рублей в день с человека, это может стать катастрофой. Это ударит и по туроператорам в регионах. В то время как Турция снижает цены, Европа становится доступнее, у нас все дорожает. Это очень странно выглядит, потому что конкуренты делают сейчас ровно противоположное.

По теме

МФЦ примут заявления от жителей Карелии, которые на выборах будут голосовать не на своем участке
03.07.17 17:40
"Целых 300 рублей прибавилось к МРОТу - на бутылку водки хватит"
03.07.17 17:30
Мирошник проверила, как в Петрозаводске осваивают деньги правительства Москвы
03.07.17 16:02
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.06.2017, 14:23
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных
29.06.2017, 19:40
Задорнов смирился со смертельной болезнью и, попрощавшись со всеми, уехал
26.06.2017, 16:38
Водолазы завершили поиски пропавших на Ладоге подростков
26.06.2017, 14:28
Страшная трагедия на Ладожском озере превратилась в шоу а-ля "Голодные игры"
30.06.2017, 06:40
СК РФ : Трое подростков, которых ищут на Ладоге, утонули
26.06.2017, 09:38
Жительница Петрозаводска, которая пропала в начале июня, найдена мертвой

Аналитика

Сегодня 11:58
Политкухня
"Нужно создать, а потом думать" 4
В Карелии обсудили курортный сбор: вводить, или не вводить.
Галина Васильева: "Я попала в западню" 7
Сегодня 09:44
Жителей Петрозаводска приглашают поддержать инициативу о статусе столицы 3
Сегодня 09:37
Приходите – увидите! 1
30.06.2017 09:42
Слово о статусе 2
30.06.2017 08:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 17:06
Личное мнение
Прав ли Леша, велкам ту Арктика, про людей, которых нет
Главные события недели. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
Про жертв и палачей 11
30.06.2017 11:11
"Надень сапоги и не бухти" 7
27.06.2017 11:22
Ладога-шоу, праздник за забором, увольнение несогласных 1
26.06.2017 14:23
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел пикет в защиту Галины Васильевой
Новое
Сегодня 16:55
все фото и видео

Опрос

Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?

Афиша

Сегодня в городе (11)
Трансформеры: Последний рыцарь
Гадкий я 3
детям
Синяя бездна
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Мумия
2:22
Холодное танго
Очень плохие девчонки
Тачки 3
детям
Антропоид
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»