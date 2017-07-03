Жители России предпочитают отдыхать за границей

Российские туроператоры бьют тревогу: отдых внутри страны становится все менее популярным.

Наши соотечественники вновь предпочитают отдыхать за рубежом, сообщает ura.news. В лидерах, как это уже было несколько лет назад, вновь Турция - ее курорты смогут принять порядка 4,5 млн туристов из России. Согласно прогнозам, не менее 35% всех турпакетов, проданных в России, придется именно на курорты Антальи, Кемера, Алании, Бодрума и Мармариса. Значительно подкосить курорты Крыма и Краснодарского края может и курортный сбор, закон о котором уже принят Госдумой в первом чтении.

- Туристический бизнес изначально был категорически против введения такого сбора, - говорит генеральный директор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин. - На мой взгляд, момент для реализации этой неоднозначной меры крайне несвоевременный. Возможно, что на волне прошлогоднего успеха турбизнеса наши чиновники решили, что такая ситуация теперь будет всегда. Однако в этом году взрывной рост сменился не менее взрывным падением. Причин для резкого ухудшения ситуации существует несколько.

Во-первых, открылась Турция, которая решила забрать у нас 2,5-3 миллиона туристов, - эти люди, судя по всему, в 2016 году отдыхали преимущественно на российских курортах. Во-вторых, за последние полгода рубль укрепился по отношению к доллару и евро - как следствие, наметился рост поездок в европейские страны. В частности, по сравнению с прошлым годом, отмечается 20-25-процентный рост поездок в Испанию, Грецию, на Кипр. В-третьих, внесла свою лепту и аномально холодная погода на наших курортах, которая длилась практически весь июнь: в середине месяца в Крыму и Краснодарском крае столбик термометра не поднимался выше 23 градусов, а температура воды составляла 20 градусов.

Пакетные предложения турок сегодня значительно выгоднее, нежели у российских операторов. Так, минимальная цена турпакета на неделю в Турцию в трехзвездочный отель по системе "все включено" с перелетом составляет 20-22 тысячи на человека. Перелет в Крым из Москвы туда и обратно стоит сейчас около 15 тысяч рублей. То есть у нас за эти деньги можно долететь, а у них - отдохнуть.

Крыму, как и Анапа, Геленджик, Туапсе и остальные чувствуют себя плохо. На таком негативном фоне идею курортного сбора следует либо отложить, либо скорректировать таким образом, чтобы этот сбор не сильно влиял на стоимость отдыха. В нынешнем варианте, когда предлагается взимать 100 рублей в день с человека, это может стать катастрофой. Это ударит и по туроператорам в регионах. В то время как Турция снижает цены, Европа становится доступнее, у нас все дорожает. Это очень странно выглядит, потому что конкуренты делают сейчас ровно противоположное.